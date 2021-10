THE VOICE ALL STARS – Qui sont les talents sélectionnés pour les demi-finales le 2 octobre 2021 ?

Par| Écrit pour TF1 Le 02/10/21 à 23:51 , mis à jour le 02 octobre 2021 à 23:51 | Voir le site de The Voice

Découvrez les 8 talents qui ont été choisis par le public lors de la première soirée des Cross Battles de The Voice All Stars du 2 octobre 2021.

Anne Sila, une victoire unanime

Anne Sila remporte la Cross Battle face à ECCO avec son interprétation de la chanson de Sam Smith : "Writing’s on the wall". Elle a su faire confiance a Florent Pagny qui n'avait aucun doute sur les capacités de son talent.

Flo Malley étonne le jury

Une Cross Battle qui a mis en émoi nos coachs. Deux talents forts de la saison 1 : Al.Hy de la Team Jenifer face à Flor Malley de la Team Fiori. Flo Malley est choisi par le public pour son interprétation de "Alter Ego" de Jean-Louis Aubert. Un titre fort en hommage à sa maman disparue et à son père qui vient de perdre son « Alter Ego ». Sa victoire ne laisse personne indifférent. Jenifer, choquée non pas par la victoire de Flo, mais par la défaite d'Al.Hy, veut quitter le plateau.

Dominique Magloire époustouflante face à Olympe

Dominique Magloire, la voix que personne n'ose affronter, a décidé de chanter un titre de Jeane Manson : " Avant de nous dire adieu". Sa voix a réussi à séduire le public qui a fait son choix. Une belle victoire face à un talent puissant Olympe.

Terence, son titre porte-bonheur face à Antony Trice

Terence, Talent de la saison 9 doit "se comporter comme une star" comme l'encourage son coach Mika. Pour sa Cross Battle, Terence a choisi un titre de Jean-Jacques Goldman : « Pas toi ». Le talent d'une sensibilité divine a conquis le cœur du public face un talent emblématique de la Team Jenifer : Antony Trice.

Entre puissance et émotion

Manon, une voix grandissante face à Cassidy

Manon issue à la base de The Voice Kids a su s'imposer avec sa chanson « Pas sans toi » de Lara Fabian. Sa voix a transporté le public dans une émotion profonde. Une évolution dingue que le jury de The Voice All Stars a salué.

Demi Mondaine fait des étincelles face à NEO

Demi Mondaine monte sur la scène de The Voice All Stars pour interpréter le titre "Bang Bang" de Nancy Sinatra. Après avoir marqué la saison 7, elle remporte haut la main cette Cross Battle en interprétant la chanson de manière plus sauvage face au groupe Néo !

Victoria Adamo un courage remarquable face à OGEE

Victoria Adamo s’est portée volontaire pour partir en duel face à Ogee. Pour sa troisième battle, elle chante "Comme d’habitude" de Claude François et impressionne son coach Mika qui est debout pour l'encourager.

Antoine, le super showman face à Yoann Launay

Le délire d'Antoine séduit Patrick Fiori et il le sélectionne pour se duel rempli de force et de sensualité ! Antoine attaque avec le titre « Machistador » de M et ne déçoit pas le public lors de sa prestation durant laquelle il joue avec son adversaire Yoann Launay .

Dernières Cross Battles samedi prochain

La semaine prochaine, le samedi 9 octobre, place à la dernière soirée des Cross Battles, découvrez les premières images incroyables avec toujours de duels au sommet