Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Cette année, The Voice inaugure #LaVox des talents. C’est un studio entièrement dédié et personnalisé aux talents de la saison 7 . Ces derniers pourront enregistrer leur cover dans ce nouvel espace. C’est la jeune youtubeuse Clara Marz qui a été choisie pour être la marraine. Elle a d’ailleurs été la première à tester #LaVox et a immédiatement adoré le concept. En plus de sa participation à la #LaVox des talents, on la retrouvera au cours de la saison pour d’autres bonus acoustiques sur les réseaux de The Voice.





A seulement 18 ans, Clara Marz est déjà à la tête d’un véritable empire sur les réseaux sociaux. En effet, la jeune influenceuse française, qui fait partie du Studio71, compte plus de 1,1 millions d'abonnés sur son compte Instagram. En 2013, elle se lance dans l'aventure YouTube en créant sa chaîne lifestyle et de covers musicaux plus récemment. A l’heure actuelle, sa chaîne Youtube compte plus de 865 000 abonnés. Passionnée par la musique et la mode, elle fait partie de cette nouvelle génération d'influenceurs très présents sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, nous avons pu la voir dans le cover du clip officiel du film "Justice League" au côté de quatre influenceurs venus du monde entier.