Ce samedi soir, les quatre finalistes ont une nouvelle fois montré qu’ils méritaient tous leur place en finale de "The Voice". Alors que la soirée a été marquée par des prestations incroyables, le nom du grand gagnant a enfin été révélé.

Après plusieurs semaines de compétition et de prestations toutes aussi incroyables les unes que les autres, la septième saison de The Voice se termine en apothéose. Sur scène, les quatre finalistes brillent lors de performances inédites. En fin d’émission et avant l’annonce des résultats, les coachs tiennent à dire à quel point ils sont tous fiers de leurs quatre talents.

Sur le plateau, l’émotion est au rendez-vous. The Voice s’avère être une aventure particulièrement exceptionnelle. Alors que le public a la lourde tâche de départager les finalistes, la tension est palpable sur le plateau de The Voice. Mais trêve de suspense, Nikos a les résultats dans les mains…

Après quinze semaines de compétition, la plus belle voix de France 2018 est Maëlle avec 55,3 % des voix,. Pour la première fois, c'est une fille qui remporte la compétition ! C’est l’euphorie dans le public. Les coachs accourent pour féliciter le grand gagnant qui aura le privilège de signer dans une grande maison de disque. Malgré leur déception, les trois autres finalistes n'ont toutefois pas démérité. Ils ont tous livrés des prestations exceptionnelles tout au long de la soirée. S’ils n’ont pas réussi à se remporter le ticket gagnant, ils ont tous reçu le soutien de leur public.