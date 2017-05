Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Hélène a fait sensation lors de la première soirée live de The Voice, samedi dernier. La jeune fille de 16 ans avait décidé de reprendre le titre La Ceinture, écrit par Benjamin Biolay pour Elodie Frégé. Un titre qu’elle a interprété avec beaucoup de force et de fragilité, livrant une interprétation très personnelle de la chanson. La prestation a été unanimement saluée par les coachs, mais aussi par les téléspectateurs qui lui ont offert la possibilité de poursuivre l’aventure une semaine supplémentaire.



Hélène a également reçu les félicitations de l’interprète originale de la chanson. En effet, sur Twitter, Elodie Frégé a tenu à adresses quelques mots au talent de Florent Pagny. Elle écrit ainsi : "Merci belle et intense #helene et son coach @florentpagny d'avoir choisi ma chanson ce soir... ". En hashtag, elle ajoute "touchée".





Quelques jours plus tard, la chanteuse découverte par le biais de la Star Academy, a même reposté la prestation d’Hélène, preuve qu’elle a apprécié l’interprétation tout en émotion de l’adolescente. Les mots d’Elodie Frégé ont touché aussi le cœur d’Hélène, car elle n’a pas hésité à reposter le message de la chanteuse en ajoutant le commentaire "woow", histoire de montrer son étonnement.