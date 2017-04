Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Si The Voice a mis en lumière de nombreux talents comme Louane (saison 2), Kendji Girac (saison 3), Amir (saison 3), Igit a, lui aussi, su se démarquer. Avec sa voix rauque et son univers bien à lui, le chanteur a conquis les coachs et s’est imposé dans le show musical. Suite à sa participation à l’émission, le demi-finaliste a sorti un premier EP Les Voiles, emmené par le titre Ma Solitude avant de dévoiler son premier album le 31 mars dernier.

Dans cet opus, le chanteur embarque ses fans avec un titre inédit intitulé Joie. Ecrit par Igit et co-composé avec Nino Vella, le morceau a tout pour devenir l'un des tubes du printemps. "Joie, si tu me quittes, tu n'iras pas très loin / Je sais où tu habites et je sais d'où tu viens" scande-t-il sur son refrain explosif, dont la mélodie allie pop, trompettes et beat électro. Dans le clip de la chanson, Igit invite des passants à se lâcher au son de sa chanson festive dans une ruelle parisienne typique, accompagné de parapluies, d'un mime ou encore de danseurs.



Igit a marqué l'émission avec sa reprise de Ray Charles