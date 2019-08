The Voice Kids 6 - Aëlwenn : Déjà “une immense artiste” pour les coachs (REPLAY) Pauline CONSEIL | Écrit pour tf1 |

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Aëlwenn chante "Too good at goodbyes" de Sam Smith.