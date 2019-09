The Voice Kids 6 - Ali déclenche une guerre entre Jenifer et Amel Bent (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 6 septembre sur TF1 : Ali chante "Who’s lovin’ you" des Jackson Five.

Comme les quatre coachs, vous avez découvert cette nouvelle voix à l’aveugle. Ali a 12 ans et nous vient de Casablanca au Maroc. De nature très timide, c’est soutenu par ses proches qu’il commence le chant. Fort de sa passion pour la musique, Ali prend petit à petit confiance en lui. Le jeune garçon aime les chansons aiguës où il peut crier et se défouler. Avec sa voix particulière, à la fois douce et puissante, il espère surprendre les coachs et voir les fauteuils se retourner.

Pour les auditions à l’aveugle, il chante “Who’s lovin’ you” des Jackson Five. Dès les premières notes, Amel défie Jenifer en menaçant de la bloquer. Chose promise, chose due. Ali a bien fait d’y croire parce que les quatre coachs se sont retournés. “Quel groove,” regrette déjà Jenifer. “Tu es tout ce que j’aime. Tu as une musicalité extraordinaire, une sensibilité de musicien. Tu m’as fait planer. Bravo”. “C’est de la bombe ce que tu as fait,” souligne Soprano. Amel aime son “intelligence”, sa “voix” et son “feeling”. Patrick lui, est “intrigué” par cette voix “qu’on n’entend pas à chaque coin de rue”. Mais c’est Amel qui remporte tous les suffrages ! “Merci, j’ai tellement hâte de travailler avec toi”.

The Voice Kids - Chaque vendredi à 21h05 sur TF1 et en Replay sur MYTF1