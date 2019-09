The Voice Kids 6 - Amelie, jeune canadienne à la voix “fabuleuse” (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Amelie chante “Stone cold” de Demi Lovato.

Tout droit venue du Canada, Amélie a un lien particulier avec la France. Son grand-père était français et lui a toujours raconté de fabuleuses histoires sur son pays d’origine. Se lancer dans l’aventure The Voice Kids a donc une signification particulière. C’est l’occasion pour elle de réaliser tous ses rêves : chanter, visiter un pays dont elle est fan et « manger de bonnes pâtisseries ».

Ce soir, Amelie veut donner de l’émotion aux coachs et au public français, avec une reprise de "Stone Cold" de Demi Lovato. Soprano, Amel Bent, Jenifer : Trois fauteuils retournés, trois coachs sous le charme de la voix canadienne. Mais ça, c’était sans compter le buzz de dernière minute de Patrick Fiori. Lui aussi compte bien recruter ce jeune talent dans cette équipe. “Quelle voix et quelle technique ! On ne peut que voyager grâce à ta voix, pure et authentique,” commente Jenifer.

“Merci pour le cadeau que tu nous as fait,” remercie Soprano. "J’ai rarement entendu quelqu’un chanter aussi bien que toi,” souligne Patrick. Amel a été “transportée”. "C’était fabuleux !” Quel choix va faire Amelie ? “Je vais y aller avec mon coeur : AMEL”. Patrick et Soprano qui avaient pourtant posé un genou à terre ont été laissés sur le carreau. Bienvenue dans The Voice Kids, Amelie.

The Voice Kids - Chaque vendredi à 21h05 sur TF1 et en Replay sur MYTF1