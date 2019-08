The Voice Kids 6 - Antonia chante “Historia de un amor” en hommage à son papa (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Antonia chante "Historia de un amor" de Luz Casal.

Chez Antonia, issue de la communauté des gens du voyage, la musique est une histoire de famille. A la maison, c’est toutes les générations qui chantent et jouent de la musique. Jeune fille très émotive, elle adore faire pleurer les gens quand elle chante. Antonia voue une très grande admiration pour son papa, ancien chanteur et c’est avec le soutien de ce dernier et de toute sa famille, qu’elle monte sur la scène ce soir. Elle participe à The Voice Kids, qu’elle considère comme « le plus grand concours de chant de la terre entière », pour réaliser son rêve et montrer à son papa qu’elle peut prendre la relève et devenir chanteuse.

“Historia de un amor” (Luz Casal)

Pour cette première soirée des auditions à l’aveugle, Antonia chante “Historia de un amor” de Luz Casal. Les quatre coachs sont debout pour acclamer la prestation d’Antonia mais très vite, Patrick réalise qu’il s’est fait bloqué ! “Pourquoi tu m’as fait ça Sopra ? On est amis !”. Antonia est très émue de voir qu’elle ne pourra pas continuer l’aventure avec son coach préféré. “Quel que soit le coach que tu choisiras, je ferai partie de ton voyage,” promet Patrick. Soprano s’en veut mais il ne peut pas revenir en arrière ! Alors, qui va choisir Antonia ? “Je vous aime tous. J’ai toujours rêvé de vous voir mais je vais aller avec Amel Bent”. La coach exulte ! Elle vient de recruter son premier talent de la soirée. Bienvenue dans The Voice Kids Antonia !

