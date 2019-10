The Voice Kids 6 - BATTLES (Amel Bent) : Qui d’Amélie, Enzo ou Ali a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1 : place à la battle d’Amel Bent avec Enzo, Ali et Amélie.

Pour cette battle, Amel Bent a convié Amélie, Ali et Enzo à chanter ensemble. Originaire du Québec, Amélie, 13 ans, avait séduit les quatre coachs grâce à sa reprise toute en puissance d’une chanson de Demi Lovato. “Une jeune fille avec une grande technique vocale et capable de grandes choses,” pour sa coach. Avec sa guitare et son titre de Muddy Waters, le jeune Enzo, 11 ans, s’était imposé comme le bluesman de la compétition. Tous les coachs s’étaient retournés sur son passage. Même chose pour Ali qui avait en plus déclencher une guerre des coachs entre Amel et Jenifer. Son interprétation de “Who’s lovin’ you” est encore dans tous les esprits. “Un espèce de petit génie,” pour sa coach.

“Envole-moi” de Jean-Jacques Goldman

Sur la scène des auditions à l’aveugle, tous les trois avaient choisi un titre en anglais. Alors pour les challenger, Amel leur annonce un tube en français : “Envole-moi” de Jean-Jacques Goldman. “Une chanson vocalement difficile mais je sais que vous avez les capacités de vous envoler,” rassure les coachs. Mais attention à ne pas faire trop de vibes ! “On va tout donner sur scène et on va être supers bons,” promet Amélie.

Direction la demi-finale

Leur travail a payé ! “Vous vous êtes battus comme des lions,” s’étonne Nikos Aliagas. “Ça envoie sévère !” félicite Jenifer qui a été séduite par “le grain de voix d’Ali”. Patrick Fiori continuerait aussi l’aventure avec le jeune marocain. Ce dernier talent fait l’unanimité. Mais Amel va-t-elle suivre ses petits camarades ? “Vous avez tous les trois déchiré mais c’est vrai que j’ai un petit crush pour Ali”. Direction la demi-finale !

