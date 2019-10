The Voice Kids 6 - BATTLES (Amel Bent) : Qui de Camille, Coline ou Antonia a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1 : place à la battle d’Amel Bent avec Camille, Coline et Antonia.

Ces trois nouvelles voix ont beaucoup touché Amel Bent lors des auditions à l’aveugle. A 11 ans, Camille est déjà une habituée de la scène puisqu’elle a accompagné Julien Clerc sur scène dans la comédie musicale “Emilie Jolie”. Sur la scène de The Voice Kids, elle avait interprété “Le blues du businessman”. “Camille, j’adore parce que c’est vraiment l’école de la variété,” confie sa coach. C’est sur la voix sensible et puissante de Coline qu’Amel Bent avait craqué aux auditions à l’aveugle. Enfin, Antonia est venue défendre sa place avec “Una historia de un amor”. “Elle a tout : l’émotion, le rythme et la justesse,” raconte sa coach.

“Je l’aime à mourir” de Francis Cabrel

Pour Camille, Coline et Antonia, Amel Bent a pensé à une chanson qu’elle aie beaucoup et pour cause. “Je l’aime à mourir” de Francis Cabrel est sa chanson de mariage. Les filles sont stressées mais elles peuvent compter sur l’aide de leur coach mais aussi de Patrick Fiori venu comme promis pour Antonia. Le travail a payé puisque les trois jeunes filles ont interprété cette chanson “avec beaucoup de talent, de tendresse et d’amour” selon leur coach.

Direction la demi-finale

Qu’en ont pensé les copains coachs ? “C’était parfait et très délicat,” pour Jenifer. Pour la suite de l’aventure, elle a un “petit faible” pour Antonia. Soprano a lui aussi été séduit par cette dernière. “J’ai eu un grand plaisir à réentendre cette chanson. Merci,” commente Patrick Fiori. Fière de ses talents, Amel Bent doit malheureusement faire un choix. Direction la demi-finale pour Antonia.

