The Voice Kids 6 - BATTLES (Amel Bent) : Qui de Leticia, Mathias ou Océane a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 27 septembre sur TF1 : place à la battle d’Amel Bent avec Leticia, Mathias et Océane.

Lors des auditions à l’aveugle, Mathias 12 ans, avait offert une performance explosive sur le titre de Shawn Mendes, “In my blood”. Nos quatre coachs étaient tombés sous son charme. “J’ai prié pour avoir des voix comme ça. C’est tout ce que j’aime,” lui confiait alors celle qui allait devenir sa coach. Venue tout droit de Quebec, Leticia, 13 ans, avait fait le show sur un titre de Marshmello et Anne-Marie, “Friends”. Trois coachs avaient salué son talent. Enfin, Océane avait bluffé les quatre coachs avec sa reprise de “Natural woman” d’Aretha Franklin. “T’as tout de ces grandes divas soul,” confiait alors Amel.

"Wrecking ball" Miley Cyrus

Pour cette battle, Amel Bent a choisi de réunir Leticia, Mathias et Océane pour performer sur la célèbre chanson de Miley Cyrus : “Wrecking Ball” de Miley Cyrus. “Je veux que ce soit la battle de l’amitié, la complicité et le partage. En même temps, je veux que vous défonciez le plateau,” leur demande la coach. Amel Bent a adoré le show de ses trois talent : “Je suis tellement fière de vous. Vous êtes mes trois stars !” Mais la règle du jeu est claire, la coach va devoir choisir quel talent ira en demi-finale. Pour cela, elle demande conseil à ses petits camarades. “Je vous conseille de monter un groupe tous les trois,” suggère Jenifer. Patrick a été séduit par la prestation mais ne peut pas non plus se prononcer sur sa préférence. L’heure du choix a sonné pour Amel : “Je vais choisir parce qu’il y a un moment où l’émotion a traversé la scène jusqu’ici… Mathias”. Direction la demi-finale pour Mathias !

