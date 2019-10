The Voice Kids 6 - BATTLES (Jenifer) : Qui de Esteban, Alais ou Joann a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1 : place à la battle de Jenifer avec Esteban, Alais et Joan.

Trois voix de caractères que Jenifer a choisi de mixer. Esteban, 14 ans, est un rappeur dans l’âme qui avait étonné les quatre coachs avec une reprise de Nekfeu. “Il a un flow très mature pour son âge. Ce gamin a du chien,” reconnaît sa coach. Alais, 13 ans, avait livré une interprétation très personnelle du tube d’Orelsan, “Tout va bien”. “C’est un style très particulier et un joli métissage que j’adore entendre,” confie Jenifer. Enfin, Joann avait pris le risque de reprendre le tube de Stromae, “Formidable”. A 14 ans, il possède “ce truc magique” que sa coach adore. “On lit l’histoire dans ses yeux”.

“Mon everest” de Soprano feat Marina Kaye

Cette chanson, Alais avoue adorer l’écouter mais “je n’ai jamais eu le courage de la chanter”. Avec ses deux complices, elle reprend le titre de Soprano et Marina Kaye, “Mon everest”. Mais chanter du Soprano devant Soprano, ça met la pression ! Vont-ils relever le défi ? Si l’on en croit les quatre coachs debout à la fin de la prestation, la réponse est oui. Soprano a “kiffé” : “Merci pour cet honneur”. “C’était réussi, soyez fiers de vous,” félicite leur coach.Patrick Fiori a eu un coup de coeur pour Alais. “Vous êtes restés authentique,” commente Amel. L’heure du choix a sonné pour Jenifer : “Alais tu as une voix et un potentiel exceptionnel. Joann tu as un talent de dingue. Esteban, tu as vraiment un style particulier et je suis très curieuse de t’entendre pour la suite”. Direction la demi-finale pour Esteban.

