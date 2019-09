The Voice Kids 6 - BATTLES (Jenifer) : Qui de Lola, Aelwenn ou Nayana a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 27 septembre sur TF1 : place à la battle de Jenifer avec Aelwenn, Lola et Nayana.

Lors des auditions à l’aveugle, Nayana avait conquis nos quatre coachs grâce à sa voix jazzy sur la reprise de Jessy J, “Killing me softly”. Aelwenn, 14 ans, avait subjugué trois coachs avec son interprétation de “To good at goodbye” de Sam Smith. Enfin, Lola avait séduit les quatre coachs avec sa performance toute en douceur de sa reprise d’Irene Cara, “Out here on my own”.

"Stay" Rihanna

Un trio féminin, un trio de “trois sacrées jeunes femmes” pour lesquelles Jenifer a choisi une chanson de Rihanna, “Stay”. “Quand on comprend les émotions, on peut les transmettre,” confie leur coach qui les accompagne sur ce travail. Vont-elles parvenir à “sortir de leur zone de confort” sur la scène des battles ? “La classe grave” ! Les coachs sont debout et unanimes. Patrick Fiori a trouvé le “moment magique”. Amel Bent a aimé le “côté mystérieux” de cette performance et avoue avoir été envoûtée par Nayana. “Tout était magnifique” pour Soprano qui aime beaucoup la voix de Lola. Mais comme d’habitude, c’est à Jenifer de prendre une décision. La coach est très fière de ses trois petites protégées. Direction la demi-finale pour… Lola !

