The Voice Kids 6 - BATTLES (Jenifer) : Qui de Natihei, Mini Div ou Lena a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 27 septembre sur TF1 : place à la battle de Jenifer avec Mini Div, Natihei et Lena.

Lors des auditions à l’aveugle, Natihei avait fait craqué les quatre coachs en reprenant “L’amour existe encore” de sa chanteuse préférée, Céline Dion. Les Mini Div, le premier trio de The Voice Kids, avaient enflammé le plateau de The Voice Kids avec leur reprise enflammé de “It’s raining men”. Enfin, Léna, 13 ans, avait réussi à surmonter sa timidité grâce à l’aide de son frère qui l’accompagnait à la guitare. Pour ses talents, Jenifer a choisi une chanson festive : “Un, deux, trois” de Fredericks, Goldman et Jones. Une vraie difficulté pour les jeunes artistes qui, en plus d’apprendre une chanson qu’ils ne connaissent pas du tout, vont devoir chanter à 5.

"Un, deux, trois" Fredericks, Goldman et Jones

“Un défi réussi,” félicite leur coach. Soprano a aimé “l'énergie” de tout le monde. “Un vent de fraîcheur a soufflé sur le plateau,” commente Patrick qui tout comme son camarade, continuerait bien l’aventure avec les Mini Div. Amel Bent est d’accord avec ses compères : “Les Mini Div ont un peu pris la lumière”. C’est maintenant au tour de Jenifer de faire son choix. “Natihei, je me souviens encore de ton audition à l’aveugle qui m’avait chamboulée. Il y a une très jolie sensibilité que se dégage de toi,” confie sa coach. Direction la demi-finale pour Natihei !

