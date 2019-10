The Voice Kids 6 - BATTLES (Jenifer) : Qui de Roger, Theo ou Justine a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1 : place à la battle de Jenifer avec Roger, Theo et Justine.

Ils ont trois voix complètement différentes mais aussi trois voix matures que Jenifer a choisi d’associer ensemble. A 13 ans seulement, Roger a déjà tout d’un grand soulman et c’est justement sur une chanson du même nom que sa voix soul et son groove avaient séduit Soprano et Jenifer. De son côté, Théo avait bluffé trois des quatre coachs grâce à la maturité de sa voix. Son timbre grave sur “Wicked games” de Chris Isaak avait littéralement bouleversé le public de The Voice Kids. Enfin, Justine avait performé sur “Born this way” de Lady Gaga. Son énergie dingue et son originalité avaient fait l’unanimité auprès des quatre coachs.

“The show must go on” de Queen

Pour cette battle, Jenifer a choisi une très grande chanson, “mythique”, “The show must go on” de Queen. “Je sais que vous avez ce qu’il faut là où il faut pour chanter cette chanson qui déchire,” avoue la coach. “Sincèrement, c’était très réussi. Bravo,” félicite-t-elle. Jenifer a eu raison de prendre son choix risqué. “Vous avez été impressionnant tous les trois mais Justine, tu as tenu la baraque !” C’est avec elle que Patrick Fiori continuerait un petit bout d’aventure. Soprano botte en touche et sort sa carte joker. Pour Jenifer, le choix s’annonce difficile face à ces trois voix et ces trois styles complètement différents. Pour la suite de l’aventure, la coach veut continuer avec Justine mais félicite encore Roger et Théo, deux brillants talents. Direction la demi-finale pour Justine !

