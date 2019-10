The Voice Kids 6 - BATTLES (Patrick Fiori) : Qui de Eva, Valeria ou Manon a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1 : place à la battle de Patrick Fiori avec Eva, Valeria et Manon.

A 10 ans, Eva avait pris le risque de reprendre un titre de l’immense Edith Piaf. Sa performance sur “La foule” avait séduit Patrick Fiori. Valeria avait donné des frissons à trois coachs en reprenant un titre d’Adèle, lors des auditions à l’aveugle. Enfin, Manon nous avait offert une prestation puissante sur “Writing on the wall” de Sam Smith. Les quatre coachs avaient été bouleversés par elle.

“Flames” de David Guetta & Sia

Pour ces trois chanteuses puissantes, Patrick a choisi “Flames” de Sia et David Guetta. Un vrai challenge pour Eva, Valeria et Manon ! “Ça va fracasser,” se réjouit d’avance leur coach. Et il a eu raison ! A la fin de la prestation de ses talents, il court sur scène pour les féliciter. Jenifer craque sur le timbre de Valeria. Soprano lui aime beaucoup la voix de Manon, tout comme Amel. “Quel beau travail,” félicite encore les coachs. Mais c’est à Patrick Fiori que revient la lourde tâche de choisir quel talent le suivra dans la suite de l’aventure. “Eva, je t’en ai demandé beaucoup et aujourd’hui, tu t’es élevée. Valeria, tu n’as rien oublié et ton sourire est fédérateur. Manon, tu es impressionnante et ce soir, tu as fait la différence”. Direction la demi-finale pour Manon !

