The Voice Kids 6 - BATTLES (Patrick Fiori) : Qui de François, Eva ou Ghali a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 27 septembre sur TF1 : place à la battle de Patrick Fiori avec Eva, François et Ghali.

A 11 ans, François n’avait pas hésité a traversé les 11.000 kilomètres qui séparent sa Nouvelle Calédonie natale à la scène de The Voice Kids. Son interprétation intense d’une chanson écrite par son grand-père avait touché en plein coeur, Jenifer et Patrick Fiori. Les coachs avaient aussi découvert le jeune Ghali qui avec sa prestation toute en émotion sur le titre “Jealous” de Labrinth, les avaient tous envoûtés. Eva s’était présentée en toute simplicité sur la scène des auditions à l’aveugle, avec sa guitare pour l’accompagner sur le titre “Down on my knees” d’Ayo.

"Sang pour sang" Johnny Hallyday

“Eva, François, Ghalid, pour moi ce sont trois planètes,” confie Patrick Fiori. “Trois cultures et surtout trois identités vocales différentes. C’est fort”. Pour ses talents, le coach a choisi une chanson “pas par hasard”, le titre “Sang pour sang” de Johnny Hallyday. “Ce soir, vous n’avez fait qu’une planète,” se réjouit Patrick. “On a bien compris le message et je vous remercie du plus profond de mon coeur”. “Vous avez chanté d’une seule voix,” félicite aussi Amel Bent. Jenifer a aimé l’investissement de François donc elle le choisirait pour la suite. “C’est aujourd’hui que j’ai découvert la voix de François donc pour moi, il est sorti du lot,” avoue Soprano.

Mais qui va choisir Patrick Fiori ? “François, tu sais dire les mots sans ouvrir la bouche. Eva tu es une perle à toi toute seule. Ghali, tu as beaucoup de choses à nous raconter. Tu es attentionné et élégant, je suis fou de toi”. C’est avec ce dernier que Patrick décide de poursuivre l’aventure. Direction la demi-finale pour Ghali !

