The Voice Kids 6 - BATTLES (Patrick Fiori) : Qui de Philippe, Fanchon ou Julia a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1 : place à la battle de Patrick Fiori avec Julia, Fanchon et Philippe.

Trois univers complètement différents. Philippe, 15 ans, a déjà participé à La Voix Junior au Canada, éliminé à l’étape des battles. Bien décidé à prendre sa revanche ici en France, Philippe et ses 5 octaves sur “Le fantôme de l’opéra” avait littéralement stupéfié Patrick Fiori et Amel Bent. Fanchon elle, avait séduit par sa fraîcheur sur le tube d’Alicia Keys, “Girl on fire”. Enfin, Julia, 9 ans, avait proposé une prestation incroyable sur “Don’t rain on my parade” de Barbra Streisand.

“Belle” Notre-Dame de Paris

Pour ses talents, Patrick Fiori a choisi de leur faire interpréter une chanson qu’il connaît bien : “Belle” de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. “20 ans après, dans The Voice Kids, trois jolies personnes vont reprendre le flambeau,” se réjouit le coach. Patrick Fiori est très ému d’entendre cette prestation. “Trois grandes voix. Fanchon a quelque chose qui me rappelle une certaine Edith Piaf,” commente Jenifer. Amel Bent a été éblouie par la voix et le charisme de Philippe. Ce dernier est également le coup de coeur de Soprano. “On va bousculer les choses toi et moi. Si tu me fais confiance, je te fais confiance”. Patrick Fiori a pris sa décision. Direction la demi-finale pour Philippe. “J’ai jamais vécu une expérience aussi belle de ma vie,” remercie le jeune talent canadien.

