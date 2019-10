The Voice Kids 6 - BATTLES (Soprano) : Qui de Fannie, Enzo ou Romane a gagné ? (REPLAY)

Par| Écrit pour TF1 Le 05/10/19 à 07:30 , mis à jour le 04 Octobre 2019 à 19:01 | Voir le site de The Voice Kids

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1 : place à la battle de Soprano avec Fannie, Enzo et Romane.

Sans sa maman qui l’a inscrite en cachette, Fannie n’aurait jamais osé se présenter sur la scène de The Voice Kids. Son interprétation sur “A change is gonna come” version Aretha Franklin avait bouleversé les quatre coachs. “Un souvenir que je vais garder toute ma vie. C’était vraiment incroyable,” se souvient la jeune artiste. De son côté, Enzo, 14 ans, avait tenté sa chance en participant au casting en ligne de MYTF1.fr. Un choix gagnant puisque grâce à sa reprise d’ “Attention” de Charlie Puth, Soprano avait été convaincu de lui donner sa chance. Romane avait quant à elle, émue les coachs avec son interprétation de “Dusk till dawn” de Zayn Malik et Sia.

“Feeling good” de Nina Simone

Pour ces battles, Soprano a choisi de leur faire partager la scène avec le tube de Nina Simone, “Feeling good”. Fannie laisse transparaître sa joie et pour cause, il s’agit de “l’un de (ses) morceaux préférés”. Pour Romane et Enzo, “ça feeling pas good du tout”. Heureusement, leur coach est là pour les aider.

Direction la demi-finale

Les quatre coachs sont debout pour applaudir la performance de ces trois jeunes talents. “C’était vraiment incroyable,” félicite Amel Bent qui a toujours un “crush” pour Fannie. Patrick Fiori annonce que Soprano est dans “la panade” : “une des plus belles battles qu’on a pu avoir”. Pour Jenifer, “Enzo s’est particulièrement bien débrouillé”. Direction la demi-finale pour Fannie !

