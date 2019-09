The Voice Kids 6 - BATTLES (Soprano) : Qui de Lisa, Nour ou Talima a gagné ? (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 27 septembre sur TF1 : place à la battle de Soprano avec Lisa, Nour et Talima.

Lors des auditions à l’aveugle, Nour avait séduit Patrick Fiori et Soprano avec sa reprise de “Havana” de Camila Cabello. Grâce à Talima, le temps s’était arrêté sur le plateau de The Voice Kids. La jeune franco-sénégalaise de 12 ans avait interprété une chanson traditionnelle de son pays. Un grand moment d’émotion pour les quatre coachs. Lisa, l’influence à succès âgée de seulement 12 ans, avait conquis trois coachs avec sa reprise de Dadju, “Reine”.

"Royals" Lorde

Pour ces trois talents féminins, Soprano a choisi “Royals” de Lorde et c’est un pari réussi. “Quel swag ! Je suis tellement fier de vous. Bravo,” commente le coach. “Il y avait un style bien différent chez chacune d’entre vous et en même temps, il y avait un sacré mariage,” ajoute Jenifer qui avoue une petite préférence pour Talima. “J’aime beaucoup ton humilité”. Amel a trouvé “ça très très beau” et aime aussi beaucoup Talima. Patrick Fiori aimerait “continuer un peu ce voyage avec Talima”. Trois voix pour Talima mais c’est à Soprano que revient la décision finale. Alors, qui va-t-il choisir entre Nour, Talima et Lisa ? “Ta voix, ton style, ton histoire me perturbe comme nous tous”. Direction la demi-finale pour Talima !

