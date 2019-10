The Voice Kids 6 - BATTLES (Soprano) : Qui de Lucas & Nathan, Soan ou Maëline a gagné ? (REPLAY)

Par| Écrit pour TF1 Le 04/10/19 à 20:30 , mis à jour le 04 Octobre 2019 à 18:59 | Voir le site de The Voice Kids

Au programme de cette deuxième soirée des battles de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 4 octobre sur TF1 : place à la battle de Soprano avec Lucas & Nathan, Soan et Maëline.

Place à une équipe dissipée avec beaucoup d’énergie ! A seulement 8 ans, les jumeaux Nathan & Lucas avaient retourné le plateau de The Voice Kids en reprenant le tube d’MC Solaar, “Sonotone”. Soan lui, avait mis à l’honneur son île de La Réunion lors des auditions à l’aveugle. Accompagné musicalement par son papa, il avait bouleversé les quatre coachs avec un chant traditionnel de sa terre. Enfin, Maëline, la benjamine de l’aventure et grande fan de Soprano, avait interprété “le coeurdonnier” de son idole. Patrick Fiori et Soprano avaient craqué sur sa prestation.

“Simon Papa Tara” de Yannick Noah

“Les p’tits 4 de la rime” c’est le nom qu’ils se sont donnés. Ensemble, ils chantent “Simon Papa Tara” de Yannick Noah. Lors des répétitions, ils cassent tout et déstabilisent presque leur coach. Attention, il y a un gros travail de concentration à faire pour les jumeaux tandis que Soan doit apprendre à se mettre un peu plus en avant. Maëline a “son petit coeur qui bat”. Tous ont bien l’intention de profiter de leur moment.

Direction la demi-finale

Quelle ambiance de dingue sur le plateau des battles ! “Bravo les parents, ils sont merveilleux vos enfants. Je me suis régalé,” commence Soprano. Avant de prendre une décision, il demande à consulter l’avis de ses copains coachs. Amel Bent a reçu “une charge de bonheur et de rires” et fond pour Soan. “Une vague de fraîcheur” confirmée par Patrick Fiori qui aime beaucoup Soan. Jenifer préfère Lucas & Nathan. Place à la décision du coach. Direction la demi-finale pour Soan qui a su faire preuve d’un grand coeur pour cette battle.

The Voice Kids - Chaque Vendredi à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1