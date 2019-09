The Voice Kids 6 - Clara, la princesse rock’n’roll rejoint l’équipe de Patrick Fiori (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Clara chante “Bang bang” de Jessie J.

Clara, 12 ans, a deux passions : les animaux et le chant. La jeune fille monte pour la première fois sur scène à l’âge de 2 ans et n’a jamais arrêté depuis, alternant entre l’école et les cours de chant. Cette “princesse Rock’N’Roll” espère voir les coachs se retourner sur son interprétation de “Bang Bang” de Jessie J.



Soprano sent le “swag” et buzz le premier. Jenifer et Patrick Fiori se joignent à lui pour danser ! Mais qu’a fait Amel Bent ? “La voix, le look, le charisme,” s’extasie Jenifer. Clara fond en larmes ! “C’est rare de voir des princesses rock’n’roll,” se félicite Patrick. Soprano s’est “cru à un concert de rap” et s’en réjouit. L’heure du choix a sonné : Clara continue l’aventure dans l’équipe de Patrick Fiori. Bienvenue dans The Voice Kids, Clara.

