The Voice Kids 6 - DEMI-FINALE (Amel Bent) : Ali sauvé, Soan volé à Soprano

Au programme de cette soirée de demi-finale de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 18 octobre sur TF1 : Matias, Kylian, Ali et Antonia veulent convaincre leur coach Amel Bent.

C’est l’équipe d’Amel Bent qui ouvre le bal de cette unique soirée de demi-finale. Kylian, “c’est de l’émotion pure” pour sa coach. Aux auditions à l’aveugle, il avait séduit grâce à son interprétation de Dommage de BigFlo & Oli. Ce soir, il veut montrer une nouvelle facette de lui avec Voler de nuit de Calogero. Antonia, l’unique fille dans l’équipe d’Amel Bent, avait marqué les auditions à l’aveugle en déclenchant la première guerre des coachs. En bloquant son ami Patrick Fiori, Soprano avait brisé le coeur de la jeune artiste. “Je n’ai jamais rencontré d’ange mais j’imagine qu’ils doivent chanter comme Antonia,” confie sa coach. Pour cette soirée de demi-finale, elle a choisi d’interpréter “l’une des chansons les plus difficiles de Céline Dion”, The power of love. Matias, c’est “le show-man” de l’équipe qui avait conquis les quatre coachs aux auditions à l’aveugle. Le demi-finaliste veut convaincre ce soir, avec la mythique chanson de Michael Jackson, Our song. Enfin, Ali est le dernier à se présenter pour défendre sa place dans l’équipe d’Amel. Lui aussi avait séduit les quatre coachs dès sa première prestation. “Vocalement, il fait des trucs très impressionnants,” confie sa coach. Pour la demi-finale, il est prêt à prendre des risques en s’attaquant à un tube de Whitney Houston, All the man that i need.

En route pour la finale...

Ali, c’est “un prodige, un surdoué de la voix” pour sa coach. “C’est une évidence pour lui,” commente Jenifer et ce n’est pas son confrère Patrick Fiori qui dira le contraire : “C’était monstrueux !” Que de compliments pour ce jeune artiste qui vient tout droit de Casablanca au Maroc. Mais rien n’est encore décidé pour autant. Amel doit faire un choix. A qui offrira-t-elle un ticket pour la finale ? “C’est Ali qui va en finale avec moi”. Ali est donc la première grande voix de la soirée à gagner sa place dans l’équipe d’Amel Bent pour la grande finale de vendredi prochain. “Je suis content qu’elle m’ait fait confiance et je la remercie du plus profond de mon coeur”.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là pour Antonia. En effet, Patrick Fiori a usé de son buzz pour sauver la jeune recrue d’Amel Bent. Antonia décroche donc elle aussi son ticket pour la finale mais dans l’équipe de Patrick Fiori. Avec la règle du talent sauvé, Amel Bent a choisi de récupérer Soan dans son équipe. Le jeune talent décroche donc son ticket pour la grande finale grâce à sa nouvelle coach Amel.“Ma maman et ma soeur, elles l’adorent donc... “ -”Et moi, je l’adore aussi,” s’amuse la coach. Vous retrouverez donc Ali et Antonia lors de la grande finale de The Voice Kids, vendredi prochain.

The Voice Kids 6, La grande finale ce vendredi 25 octobre à 21h05 sur TF1