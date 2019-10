The Voice Kids 6 - DEMI-FINALE (Jenifer) : Natihei sauvé, Lilou volée à Soprano

Au programme de cette soirée de demi-finale de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 18 octobre sur TF1 : Natihei, Lola, Esteban et Justine veulent convaincre leur coach Jenifer.

Natihei, “c’est un petit peu le phénomène de cette saison”. A seulement 8 ans, il avait séduit les quatre coachs avec sa reprise de Céline Dion, L’amour existe encore. Pour décrocher son ticket pour la finale, le jeune tahitien chante Never enough, extrait de la bande originale du film The Greatest Showman. “J’aime ce côté pur que nous, adultes, nous essayons de cultiver,” se réjouit sa coach. Soprano a lui aussi trouvé ça “magnifique”. “C’est un vrai grand interprète qui n’en fait pas trop,” commente à son tour Amel Bent. Il est temps maintenant d’accueillir Esteban, le “petit rappeur préféré” de Jenifer. Pour mettre toutes les chances de son côté, le jeune artiste a décidé de proposer du Orelsan version trompette, avec La pluie. Une belle proposition artistique qui a séduit les coachs. “Je t’ai trouvé élégant et classe. Je suis persuadé que le monde est à toi,” complimente Patrick Fiori. Lola a 12 ans et ce soir, elle se frotte au répertoire de l’une des plus grandes chanteuses à voix. “Ce petit bonbon acidulée” a tous les ingrédients pour devenir une grande star selon sa coach. Alors pour la demi-finale, elle interprète Without you de Mariah Carey. Enfin, Justine, “la pop-rockeuse du groupe” a décidé pour la première fois sur la scène de The Voice Kids, de chanter un titre en français. Avec Dis-moi des BB Brunes, elle veut montrer qu’elle est aussi une interprète. Pari réussi pour Justine ! “Je suis absolument fan de toi,” commente Amel Bent.

En route pour la finale...

Alors après ces quatre prestations toutes plus impressionnantes les unes des autres, qui va choisir Jenifer ? La coach est fière de ses demi-finalistes mais elle doit faire un choix. “Je vais choisir Natihei pour le mener jusqu’à la finale”. Le benjamin de l’aventure décroche son ticket gagnant pour la finale. Mais rien n’est encore perdu pour Esteban, Lola et Justine. La règle du talent sauvé peut encore leur offrir une chance d’aller en finale. Cette fois, les coachs n’ont pas buzzé. Leur aventure s’arrête donc ce soir. Jenifer elle, a choisi de sauver un talent de l'équipe de Soprano. “C’était évident et j’ai été absolument charmée par Lilou. Elle ne m’a pas laissée indifférente," confie la coach. Vous retrouverez donc Natihei et Lilou lors de la grande finale de The Voice Kids, vendredi prochain.

