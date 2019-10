The Voice Kids 6 - DEMI-FINALE (Patrick Fiori) : Manon sauvée, Antonia volée à Amel Bent

Au programme de cette soirée de demi-finale de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 18 octobre sur TF1 : Ghali, Michel, Philippe et Manon veulent convaincre Patrick Fiori.

Dans l’équipe de Patrick Fiori, Michel est le premier à monter sur scène. Ce soir, en bon rockeur qu’il est, il a choisit We will rock you de Queen. “Il faut que tu fracasses,” lui conseille son coach. Michel a bien l’intention de faire “trembler” la scène. Mission réussie pour le jeune artiste qu’il obtient un “Félicitations mon grand”. Manon est une jeune fille très sensible qui ne cesse d’étonner son coach depuis son audition à l’aveugle. Pour le convaincre de l’emmener en finale, elle interprète une chanson chère à son coeur, Quand on n’a que l’amour. Attention, il va falloir surprendre sur une chanson que tout le monde a entendu des milliers de fois. Pari gagné pour Manon ! “On est en train de vivre la naissance de quelqu’un d’extraordinaire,” félicite Soprano. Quel beau parcours aussi pour Ghali, “ce petit magicien” ! Pour cette soirée de demi-finale, il veut chanter Je m’en vais de Vianney, pour sa grande soeur partie vivre en France. Après sa prestation, Jenifer et Amel ont envie de lui faire un câlin : “En fait, tu nous réconfortes”. Philippe est le dernier à performer et a bien l’intention de marquer les esprits. Le canadien aux 5 octaves “a la chance de pouvoir embarquer dans n’importe quel répertoire” selon son coach. Pour décrocher son ticket gagnant, il reprend Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury. “Il m’a tuée,” Amel Bent est bluffée : “Tu as mis une claque à tout le monde. Tu es immense et très généreux”. Pour son coach, Philippe a été “gigantesque”.

En route pour la finale...

Comment Patrick Fiori va-t-il faire pour départager ses quatre talents ? L’heure du choix a sonné ! “Je vais continuer cette aventure avec Manon,” balance le coach. C’est donc l'envoûtante Manon qui le rejoint pour la grande finale en direct la semaine prochaine. Il reste encore un espoir pour Ghali, Philippe et Michel. En effet, Soprano peut encore sauver un talent. Sans attendre, il buzz : qui a-t-il choisi pour l’accompagner en finale ? C’est Philippe !

Ce soir, Patrick Fiori a décidé de sauver un talent de l’équipe d’Amel Bent. Alors qu’il avait été bloqué par son ami Soprano lors des auditions à l’aveugle provoquant une vive émotion auprès de la jeune artiste, Patrick Fiori tient sa revanche. Il offre ainsi une deuxième chance à Antonia et un ticket gagnant pour la grande finale. “Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça,” annonce le coach. Bravo Antonia ! Vous retrouverez donc Manon et Antonia lors de la grande finale de The Voice Kids, vendredi prochain.

The Voice Kids 6, La grande finale ce vendredi 25 octobre à 21h05 sur TF1