The Voice Kids 6 - DEMI-FINALE (Soprano) : Talima sauvée, Philippe volé à Patrick Fiori

Au programme de cette soirée de demi-finale de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 18 octobre sur TF1 : Talima, Lilou, Fannie et Soan veulent convaincre leur coach Soprano.

Fannie a une voix soul à la fois “habitée et mature” selon son coach Soprano. Pour le convaincre lors de cette demi-finale, la jeune artiste a choisi Crazy de Gnarls Barkley. “Tu as l’étoffe d’une grande chanteuse,” félicite Patrick Fiori. Pour Amel Bent, Fannie a “trop de charisme”. C’est maintenant au tour de Lilou de monter sur scène. La rappeuse de l’équipe de Soprano prend de plus en plus confiance en elle et ce soir, elle a décidé de faire une déclaration à sa maman à qui elle ne dit jamais ‘Je t’aime’. Avec le titre de Sexion d'Assaut, Avant qu’elle parte, elle compte bien séduire aussi son coach. Ce dernier attend de Lilou “qu’elle nous mette les frissons”. Un pari réussi si l’on en croit les quatre coachs debout pour l’applaudir. Soan accompagné musicalement par son papa, avait littéralement bouleversé les coachs lors des auditions à l’aveugle. Depuis, ce “rayon de soleil avec une humilité incroyable” continue de faire son petit bout de chemin. Ce soir, il est en demi-finale et il place la barre très haute avec Redemption song de Bob Marley. L’émotion est à son paroxysme sur le plateau de The Voice Kids. Talima est la dernière de l’équipe à se présenter sur scène. Le petit “extraterrestre” de Soprano va interpréter Papaoutai de Stromae. Elle veut montrer une facette beaucoup plus “happy” d’elle. “Le soleil doit être jaloux de toi. Je t’aime trop,” déclare Soprano.

En route pour la finale...

L’heure du choix a sonné ! “Comme tu vas galérer grave,” ironise Patrick mais Soprano veut rester positif. Ses jeunes talents ont déjà tout gagné ! C’est finalement à Talima que le coach décide d’offrir un ticket gagnant pour la finale. Mais rien n’est encore perdu pour Lilou, Soan et Fannie. En effet, grâce à la règle du talent sauvé, Jenifer et Amel Bent peuvent encore buzzer pour récupérer un jeune artiste dans son équipe. Le niveau était tel que les deux coachs féminines ont choisi d’user de leur pouvoir. Mais qui ont-elles décidé de sauver ? Lilou et Soan, sauvés respectivement par Jenifer et Amel Bent. Soprano explose de joie. L’aventure de Fannie s’arrête donc aux portes de la finale mais elle aura marqué cette saison de The Voice Kids par sa puissance et sa voix soul.



Ce soir, Soprano a décidé de sauver Philippe, initialement dans l’équipe de Patrick Fiori. “A chaque prestation, il évolue. C’est impossible qu’un talent comme lui ne soit pas en direct,” a décidé Soprano. Vous retrouverez donc Talima et Philippe lors de la grande finale de The Voice Kids, vendredi prochain.

The Voice Kids 6, La grande finale ce vendredi 25 octobre à 21h05 sur TF1