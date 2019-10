The Voice Kids 6 - En route pour la finale avec Florent Pagny, Christophe Maé et Mika

Découvrez le programme de la grande finale de "The Voice Kids" saison 6, diffusée le vendredi 25 octobre sur TF1.

Cette année encore, les 4 coachs Soprano, Amel Bent, Jenifer et Patrick Fiori ont vécu une saison riche et découvert un casting éclectique tant au niveau des voix que des chansons. Après la demi-finale et la règle de "vol de talent" dans les équipes adverses, huit talents se sont qualifiés pour la Finale ! Pour cette dernière soirée en direct et en public, la compétition sera donc à son maximum ! Accompagnés par les meilleurs musiciens, les huit talents devront donner le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. En effet, seul le public désignera le grand gagnant de l’édition 2019 qui sera sacré The Voice Kids.

Dans l'équipe de Jenifer : Natihei et Lilou

Dans l'équipe de Soprano : Talima et Philippe

Dans l'équipe de Patrick Fiori : Manon et Antonia

Dans l'équipe d'Amel Bent : Ali et Soan

Alors qui remportera le trophée et deviendra The Voice Kids de cette saison 6 ?

A l’occasion de cette finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri vont accueillir un Super Coach aux côtés de Soprano, Amel Bent, Jenifer et Patrick Fiori. En effet, tout au long de la soirée, Florent Pagny va prendre place dans un fauteuil qu’il connaît bien pour commenter les prestations des finalistes et les soutenir. Un nouveau rôle taillé sur mesure pour le coach historique de The Voice. Florent Pagny, Christophe Maé et Mika chanteront également en compagnie des talents finalistes et des 4 coachs Soprano, Amel Bent, Jenifer et Patrick Fiori lors de la collégiale d’ouverture. Christophe Maé chantera son titre « Casting» issu de son tout nouvel album "La vie d’artiste" et Mika interprétera aussi son nouveau titre "Dear Jealous" tiré son dernier album "My Name Is Michael Holbrook". Une fois de plus, de grands moments d’émotions sont à prévoir à la fois pour les coachs et les téléspectateurs !

Rendez-vous Vendredi 25 octobre à 21h05 sur TF1