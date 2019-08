The Voice Kids 6 - Enzo : Accompagné de sa guitare, l’incroyable bluesman déchaîne les foules (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Enzo chante "Hoochie Coochie Man" de Muddy Waters.

C’est grâce à son grand-père qui lui a offert sa première guitare qu’Enzo, collégien en 6ème, découvre la musique. Passionné de blues, le jeune garçon décide de se présenter sur la scène de The Voice Kids pour faire découvrir son univers musical et espère que les coachs y seront sensibles. Ce soir, il chante “Hoochie Coochie Man” de Muddy Waters, accompagné de son guitare.

“Hoochie Coochie Man” (Muddy Waters)

Et c’est encore une standing ovation pour Enzo ! Jenifer, Soprano, Amel et Patrick ont été littéralement conquis par ce jeune artiste. “Le niveau est très très haut ! Il a mis le feu,” s’éclate Soprano qui redemande déjà une chanson. Ce sera “Sweet home Chicago” et pour Enzo, Jenifer joue même les choristes. Il semblerait que les quatre coachs soient déjà prêts à faire tout un concert aux côtés d’Enzo. Mais pour l’heure, c’est dans The Voice Kids que le show must go on ! Alors, avec qui Enzo choisira-t-il de poursuivre l’aventure ? “Quand je t’ai entendu chanter, j’avais l’impression d’être dans les années 70 avec les icônes rockeurs blues qu’on adore. Tu as tout d’un grand,” commente Amel Bent. Ces mots ont touché le jeune rockeur puisque c’est elle qu’il a choisie pour la suite. Bienvenue dans The Voice Kids Enzo !

