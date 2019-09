The Voice Kids 6 - Enzo vit son rêve grâce à Soprano (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Enzo chante “Attention” de Charlie Puth.

La musique est une véritable passion pour cet adolescent de 14 ans qui chante depuis tout petit, tout le temps, partout. Après avoir regardé toutes les saisons de The Voice Kids, Enzo se lance enfin et tente sa chance en envoyant sa vidéo sur MYTF1. "Qui ne tente rien n'a rien," se réjouit aujourd'hui le jeune talent. Ce soir, sans pression, Enzo veut réaliser son rêve. Il interprète "Attention" de Charlie Puth et a su séduire Soprano ! "On sent encore qu'il y a du travail mais il y a du swag. Tu vas être la surprise du chef !" complimente son coach. Bienvenue dans The Voice Kids, Enzo.



Enzo était le dernier talent à passer pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle. A ce stade de la compétition, Jenifer est le dernier coach à pouvoir encore bloquer l'un de ses petits camarades. Un block qui pourra s'avérer très utile pour finaliser son équipe qui s'est enrichie de quatre talents ce soir et qui compte 10 talents au total. Soprano et Amel Bent ont désormais 9 talents. Patrick Fiori lui, est à la traîne avec 8 voix dans son équipe.

