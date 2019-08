The Voice Kids 6 - Eva embarque “la foule” et séduit Patrick Fiori (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Eva chante "La foule" d’Edith Piaf.

Eva est une jeune fille pleine de vie qui chante partout et tout le temps. Elle rêve depuis toute petite de participer à The Voice Kids. Après avoir vu le film”La môme”, Eva se découvre une vraie passion pour Edith Piaf, qui devient sa chanteuse préférée. Ce soir, elle compte bien la représenter sur la scène en interprétant “La foule”, pour séduire les coachs.

“La foule” (Edith Piaf)

“On ne peut pas passer à côté,” lance Patrick Fiori en buzzant à la dernière seconde. “Quelle audace, lance Jenifer. Ce n’est pas une chanson évidente à défendre mais tu as une merveilleuse voix”. “Je me suis retourné parce que ta voix m’a séduite mais aussi parce qu’on assiste à une nouvelle génération de musique extraordinaire et je me régale. Mais de temps en temps, j’aime bien qu’on me ramène loin. Ce soir, je suis heureux de t’accueillir dans mon équipe”. Eva intègre donc l’équipe de Patrick Fiori.

