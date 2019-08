The Voice Kids 6 - Fanchon fait “une entrée fracassante” dans l’aventure (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Fanchon chante "Girl on fire" d’Alicia Keys.

Le premier talent à se présenter sur l’impressionnante scène de The Voice Kids, c’est Fanchon. A 12 ans, cette collégienne originaire de l’Ardèche partage sa vie entre ses deux passions : le chant et la gymnastique. Même si la jeune fille chante depuis son plus jeune âge, elle ne suit des cours de chant que depuis 1 an et demi. Déterminée et fonceuse, Fanchon interprète, ce soir, un titre d’Alicia Keys "Girl on Fire". La puissance et les envolées de cette chanson lui rappellent sa deuxième passion, la gymnastique. Et la jeune fille compte bien “mettre le feu au plateau de The Voice Kids”.

“Girl on fire” (Alicia Keys)

Fanchon a réussi son pari puisque 3 coachs sur 4 se sont retournés. Seule Amel Bent n’a pas appuyé sur son buzzer. “J’ai adoré ton timbre de voix mais j’ai trouvé ton vibrato ultra-rapide”. “Moi j’ai adoré ta voix,” surenchérit Jenifer. Soprano a “kiffé” mais Patrick Fiori compte bien argumenter pour recruter le premier talent de la soirée dans son équipe : “Tu transmets beaucoup de joie et tu as fait une entrée fracassante ce soir.” Touché ! Fanchon choisit de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori.

