The Voice Kids 6 - Fannie “bouleversante” récolte une standing ovation des coachs (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Fannie chante "A change is gonna come" d’Aretha Franklin.

Fannie chante et joue du piano depuis qu’elle est toute petite et depuis quelques années, la jeune fille compose ses propres chansons. C’est sa maman qui l’a inscrite en secret à The Voice Kids. Manquant de confiance en elle, Fannie pensait ne pas avoir assez de talent pour être sélectionnée. “Pour moi, je n’ai pas le talent requis pour faire ça”. C’est donc une vraie surprise pour la jeune fille qui se sent prête, aujourd’hui, à relever le défi. Sur la scène des auditions à l’aveugle, elle choisit d’interpréter, en piano-voix, un titre engagé qui défend la cause afro-américaine, “A change is gonna come” de la grande Aretha Franklin.

“A change is gonna come” (Aretha Franklin)

A fond dans sa prestation, Fannie ouvre les yeux à la toute dernière seconde et découvre une standing ovation des coachs et du public. “Quelle chance on a de t’avoir toi,” démarre Patrick Fiori. “Tu es mon vrai premier moment d’émotion. Je t’ai sentie, ressentie. Merci vraiment,” confie Amel Bent. “T’entendre ici sur ce plateau, c’est un privilège pour nous, reconnaît Jenifer. Tu es bouleversante”. Fannie a également réussi l’exploit de “faire ressortir des vieilles blessures” enfouies chez Soprano juste avec des notes, “Merci”. Et comme c’est sa maman qui l’a inscrite en cachette à l’émission, Fannie lui envoie un sms pour connaître son avis. Maman a décidé : c’est avec Soprano que Fannie continuera l’aventure The Voice Kids.

