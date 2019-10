The Voice Kids 6 - FINALE : Ali et Soan dans l’équipe d’Amel Bent

Au programme de cette finale de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 25 octobre sur TF1 : Ali et Soan, finalistes d’Amel Bent.

Ali, 13 ans, est le premier finaliste d’Amel Bent à se présenter sur la scène de The Voice Kids. En interprétant “All the man that i need” de Whitney Houston lors de la demi-finale, le jeune marocain avait convaincu sa coach de l’emmener jusqu’en finale. "C'est une technique vocale parfaite. Ali pour moi, c'est un prodige," commente sa coach en coulisses. Pour cette finale, Ali chante “Listen” de Beyoncé. Aux répétitions, c'est parfait pour Amel mais Ali doit venir sur scène avec ses émotions aussi. "Ce soir, je vais penser à ouvrir mon coeur," promet Ali. Va-t-il tenir sa promesse ? "Merci pour cette prestation incroyable, c'est du jamais vu et du jamais entendu. Ali, tu fais partie des plus grands chanteurs que j'ai eu la chance d'entendre," félicite sa coach. Florent Pagny, qui est le 5ème coach ce soir, est lui aussi époustouflé : "T'es né pour ça".



Soan, c’est le rescapé de l’équipe de Soprano. En choisissant de partir en finale avec Talima, le coach avait offert une chance à l’un de ses complices de sauver son talent originaire de l'Île de la Réunion. Lui qui avait ému Amel Bent avec sa reprise de Bob Marley, "Redemption Song", a donc eu la joie de décrocher une seconde chance dans son équipe. Pour cette finale, Soan chante “SOS d’un terrien en détresse” de Daniel Balavoine. "Soan il ne chante jamais pour rien. C'est une boule d'émotions," remercie Amel.

Soan finaliste du public

Pour la première fois depuis le début de l'aventure The Voice Kids, les téléspectateurs ont le pouvoir de voter pour leur talent préféré dans chacune des équipes. Dans celle d'Amel Bent, c'est Soan qui a été choisi pour la dernière ligne droite. Avant de connaître le verdict final, il chante “We are the world” de USA For Africa avec Amel Bent.

