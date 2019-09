The Voice Kids 6 - Gaspard, 8 ans, reprend du Barbara (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Gaspard chante “Gottingen” de Barbara.

À 8 ans, Gaspard est un véritable “petit clown”, un garçon débordant d’énergie aux goûts musicaux surprenants. Tout petit, il écoute, avec son papa, des chanteurs comme Brel, Brassens et se découvre une passion pour ces grands interprètes. Plus tard, Gaspard veut devenir comédien et chanteur. Fan de Star Wars et de Soprano, il espère voir son coach préféré se retourner.

Il monte pour la première fois sur scène avec une chanson de Barbara, “Gottigen”. Amel Bent se retourne très rapidement et encourage avec bienveillance, le jeune Gaspard. Elle sera la seule à user de son buzzer. Au-delà de sa petite déception de ne pas être avec son idole, Gaspard est très content. “Je trouve que tu as fait une prestation majestueuse. Je suis fière de toi et fière d’être ta coach,” lui dit Amel. Bravo Gaspard et bienvenue dans The Voice Kids !

