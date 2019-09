The Voice Kids 6 - Laeticia, la québécoise “showgirl” enflamme le plateau (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 6 septembre sur TF1 : Laeticia chante “Friends” de Marshmello & Anne-Marie.

Cette jeune fille n’a pas hésité à traverser l’Atlantique pour tenter sa chance à The Voice Kids. Laeticia a 13 ans et a quitté le froid du Québec pour venir en France. Pour les auditions à l’aveugle, elle veut montrer son côté “showgirl” avec la chanson “Friends” de Marshmello & Anne-Marie.

Amel Bent est rapidement séduite par le flow de la jeune québécoise. A la dernière seconde, Soprano et Patrick Fiori buzzent à leur tour.

“T’étais à un cheveu de venir me chopper mais bravo,” félicite Jenifer. “Moi, tu m’as donnée beaucoup de joie. Je t’ai trouvé pétillante et tu as déchiré ! N’oublie jamais que je me suis retournée la première,” argumente Amel. “Dans ce que tu as voulu nous donner, tu as exceller”. Après ces mots, difficile pour Patrick et Soprano de renverser la tendance. Pour Laeticia qui a décidé “d’y aller avec le coeur”, poursuit l’aventure avec Amel. Cette dernière avait prévenue : elle est en mode “coach guerrière” ce soir et compte bien rafler tous les talents dans son équipe.

