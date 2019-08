The Voice Kids 6 - Les Mini DIV font “pleuvoir des hommes” sur le plateau (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Les Mini DIV chantent "It’s raining men" de The Weather Girls.

Premier trio dans l’histoire de The Voice Kids, les Mini Div se compose de trois jeunes filles: Marie, Clara et Eva. Originaires de la même région, les trois jeunes filles se croisent lors de différents concours de chant et se lient d’une forte amitié. La naissance de cette amitié leur donne envie de créer un trio: Les Mini Div, car elles adorent les divas. Si la scène des Auditions à l’aveugle est une grande première pour Clara, Marie et Eva ont, quant à elles, déjà participé lors de saisons précédentes. Marie a eu la chance de pouvoir aller jusqu’aux battles mais Eva n’avait pas eu le plaisir de voir les fauteuils se retourner. Dynamiques et joviales, Marie, Clara et Eva sont prêtes à enflammer le plateau de The Voice Kids.

“It’s raining men” - The Weather Girls

Avant même le premier refrain, les quatre coachs sont retournés et debout en train de danser. “Elles sont de retour,” se réjouit Soprano qui reconnaît Marie puisqu’elle a déjà fait partie de son équipe. “Il pleut des hommes, on est là !” annonce Patrick Fiori. “Vous êtes belles, puissantes. Il y a trop de power en vous les filles et j’ai trois fois plus envie de travailler avec vous,” commente Amel Bent. Soprano tente tout de suite de recruter les filles mais Amel riposte : “C’est comme quand tu divorces, tu ne te remaries pas avec ton ex-mari.” Jenifer les trouve “géniales” et Patrick s’est “régalé”. Déjà que le choix d’un coach n’est jamais facile mais là, c’est trois fois plus difficile. Alors chacune des filles a écrit sur un papier, le nom de son coach préféré. Et c’est la main innocente d’une petite fille du public qui choisit … Jenifer ! Bienvenue dans The Voice Kids, les Mini Div.

