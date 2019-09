The Voice Kids 6 - Lilou détonne avec “On verra” de Nekfeu (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Lilou chante “On verra” de Nekfeu.

Lilou est une jeune fille réservée mais déterminée. Elle adore chanter, jouer de la guitare et se sentir libre. “Lilou, c’est quelqu’un de très réservé qui se dévoile de plus en plus grâce à la musique,” confie son frère. c’est une vraie révélation car cet univers musical apparaît comme son meilleur moyen de s’exprimer. Lilou adore Diam’s et Justin Bieber mais ce soir, c’est “On verra” de Nekfeu que le jeune talent a choisi de chanter. “C’est pas parce qu’on est différent qu’on ne peut pas y arriver,” c’est le message que veut faire passer Lilou en reprenant le tube du rappeur français.

The Voice Kids est l’occasion pour Lilou de ne pas être jugée sur son apparence mais uniquement sur sa voix. Elle espère passer des messages sur scène et bien sûr convaincre les coachs. Résultat gagnant puisque trois fauteuils sur quatre sont retournés. Jenifer, Soprano et Patrick Fiori sont debout ! Le coach rappeur compte bien se battre pour avoir ce talent hors norme dans son équipe. Mais Jenifer n’a évidemment pas dit son dernier mot : “Je te découvre et tu n’as rien de banal. C’est tout ce que j’aime !” Patrick s’est “régalé” et veut proposer autre chose à Lilou tout en gardant “ce qu’elle est”. L’heure du choix a sonné et Soprano est l’élu et il est très heureux. Bienvenue dans The Voice Kids, Lilou.

