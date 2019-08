The Voice Kids 6 - Lisa : La star des réseaux sociaux reprend “Reine” de Dadju (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Lisa chante "Reine" de Dadju.

Lisa est une jeune influenceuse qui possède déjà sa propre chaîne vidéo où elle poste de nombreuses reprises de chansons. Si cette jeune fille participe à l’aventure The Voice Kids c’est parce qu’elle s’est lancée le défi de passer du virtuel au réel en se confrontant à la scène. Ce soir, Lisa interprète une reprise qui a séduit ses internautes: “Reine” de Dadju. Elle espère séduire également les coachs.

“Reine” (Dadju)

Pari réussi puisque Soprano, Patrick et Amel ont buzzé ! “Encore,” lance même le coach corse à la fin de sa prestation. “J’ai entendu la vibes que tu as,” commente Amel. “Tu as ta place ici dans The Voice,” félicite Soprano. C’est avec ce dernier que Lisa choisit de poursuivre son aventure. Bienvenue dans The Voice Kids Lisa !

