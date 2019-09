The Voice Kids 6 - Lola met des étoiles dans les yeux des coachs (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Lola chante “Out here on my own” d’Irene Cara.

Lola, 12 ans, est une vraie compétitrice dans l’âme. Après 9 ans de gymnastique et un titre de championne de France en équipe, elle se découvre une nouvelle passion : le chant. Depuis, la jeune fille a travaillé sa voix et se sent prête à monter sur la scène de The Voice Kids. Lola a choisit une chanson émouvante pour séduire les coachs. Pour son audition à l’aveugle, elle veut tout donner sur “Out here on my own” d’Irene Cara.



Pour ce jeune talent habitué aux médailles, elle peut ajouter celle de 4 coachs retournés. Lola reçoit la première standing ovation de la soirée ! “Je salue ta justesse même au niveau des sentiments,” souligne Jenifer. “C’était pur”. “Merci pour ces étoiles,” ajoute Soprano. “Tu m’as ouvert le coeur. Merci Lola,” conclu Patrick Fiori. Mais c’est Jenifer qui a séduit la jeune voix ! Bienvenue dans The Voice Kids, Lola.

The Voice Kids - Chaque vendredi à 21h05 sur TF1 et en Replay sur MYTF1