The Voice Kids 6 - Lucas & Nathan, les jumeaux rappeurs reprennent MC Solaar (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 6 septembre sur TF1 : Lucas et Nathan chantent "Sonotone" de MC Solaar.

Lucas et Nathan sont des jumeaux de 8 ans avec une énergie débordante. Depuis 3 ans, ce duo intrépide chante en écoutant leurs rappeurs préférés: Maître Gims, Soprano, Mc Solaar… “On aime le flow, quand ça va vite !” Aujourd’hui, ils font 48h d’avion pour se produire sur la scène de The Voice Kids. Avec un titre de MC Solaar, “Sonotone”, ils veulent mettre le feu sur le plateau. “On va tout casser même les fauteuils et faire s’évanouir les coachs”.

Au premier refrain, alors que Lucas et Nathan sautent sur scène, Patrick et Soprano se retournent pour s’amuser avec eux ! Jenifer et Amel ne se sont pas retournées mais ont adoré la prestation. “J’ai été bouleversé par votre énergie” Patrick s’est “régalé”. “On va faire des trucs de fou,” promet Soprano. Mais pour l’heure, à la demande d’Amel qui a raté le spectacle, Nathan et Lucas rejouent le refrain et c’est tous ensemble, coachs et talents, qu’ils mettent le feu au plateau. Sans surprise, les frères choisissent Soprano et s’en vont sur un “fais le mou, fais le mou”. Bienvenue dans The Voice Kids, Lucas et Nathan.

