The Voice Kids 6 - Marie chante pour retrouver sa “soeur de coeur” (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 6 septembre sur TF1 : Marie chante "Si t’étais là" de Louane.

Pour Marie, 14 ans, The Voice Kids ne représente pas seulement un concours de chant mais une vraie chance pour atteindre son but premier : retrouver Anna, sa meilleure amie perdue de vue, avec laquelle elle partageait sa passion pour la musique. “Ma famille est famille d’accueil et il y a huit ans, on a accueilli une petite fille : ma soeur de coeur qui s’appelle Anna”. Séparées il y a deux ans, Marie était “complètement bouleversée. C’était une partie de moi qui s’en allait et chanter sans elle, c’était impossible”. Aujourd’hui, Marie rêve que son aventure dans The Voice Kids lui permette de retrouver “sa sœur de cœur”.



Pour délivrer son message et lui lancer un appel, elle interprète, ce soir, une chanson de Louane, “Si t’étais là”. Patrick, Amel et Soprano sont séduit par son interprétation. “S’il te plaît, viens dans mon équipe. J’ai rarement ressenti ça,” lui avoue Patrick. Quand ce dernier lui demande pour qui elle chante sa chanson, Marie raconte un bout de son histoire. “As-tu envie de lui dire quelque chose ?” lui propose le coach. “Oui. Je voudrais que tu saches que je t’aime. Que j’aimerais tellement te revoir et te prendre dans mes bras,” confie Marie face caméra. “C’était tellement vrai que ça nous a touché” ajoute Soprano. Pour continuer l’aventure, c’est Amel qu’elle a choisi. “Tu me raconteras ton histoire,” lui demande à son tour Amel. Bienvenue dans The Voice Kids, Marie.

