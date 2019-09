The Voice Kids 6 - Mathias s’offre une standing ovation des coachs (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 6 septembre sur TF1 : Mathias chante "In my blood" de Shawn Mendes.

Mathias est un adolescent plein d’humour et d’énergie. A seulement 12 ans, il vit et respire musique. Il se découvre une passion pour le chant dès l’âge de 5 ans grâce à Lady Gaga, Ariana Grande ou encore Rihanna. Mais le véritable déclic se passe lors d’une représentation de la comédie musicale “Mozart, l’opéra Rock” à laquelle il assiste. Subjugué par les décors, costumes et voix des interprètes, le jeune garçon prend conscience qu’il veut faire des shows à l’américaine. Pour Mathias, l’expérience The Voice Kids est une chance inouïe qui, il l’espère, pourra lancer sa carrière.

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Mathias a choisi de défendre sa place avec “In my blood” de Schawn Mendes. Quatre fauteuils retournés et quatre coachs debout ! Mathias est en plein rêve et les coachs se régalent à leur premier concert ! “C’est ça qu’on veut,” balance Amel. Le public est debout ! “Tu as un timbre de voix extraordinaire, ta technique est parfaite. Ne change rien,” se régale Jenifer. “Moi, c’est ce que je suis venue chercher," assume Amel. "J’ai prié pour avoir des voix comme ça parce que c’est comme ça que j’aime la musique. Je veux travailler avec toi”. “Mathias, tu es magnifique. Merci d’être là !” commente à son tour Patrick. Soprano conclue : “Qui est cet extraterrestre qui vient transmettre tout ce qu’il a à l’intérieur de son coeur et de son âme ?”. Avec qui Mathias fera-t-il un bout de chemin ? “Vous êtes tous géniaux mais je vais choisir Amel”. “On va faire des trucs de malade,” exulte la coach qui compte déjà son deuxième talent de la soirée.

The Voice Kids - Chaque vendredi à 21h05 sur TF1 et en Replay sur MYTF1