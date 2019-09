The Voice Kids 6 - Michel : À seulement 13 ans, il reprend du AC/DC avec force (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Michel chante “TNT” d’AC/DC.

À 13 ans, Michel est un collégien qui a le rock dans la peau. Tout petit, il entend son frère écouter AC/DC et se prend de passion pour ce style musical. Ce qu’aime Michel dans le rock c’est “que ça bouge et que ça tape”, il n’aime pas les chansons calmes. “Je ne suis pas fan de hard rock mais je suis fan de Michel,” confie sa maman.

Ce soir, le jeune garçon veut mettre le feu sur le plateau de The Voice Kids avec un titre de son groupe favori AC/DC et espère réveiller le rockeur qui sommeille en Patrick Fiori. Les coachs prennent leur temps mais Jenifer et Patrick finissent par buzzer. Ils auraient regretter de le laisser filer ! “Tu nous as intrigué,” commence Jenifer. “C’était bon, c’était électrique. Je ne m’attendais pas à toi,” ajoute Patrick, “fier de cette musique (qu’il) propose”. Michel hésite “un peu” mais choisit finalement Patrick Fiori. Bienvenue dans The Voice Kids, Michel !

