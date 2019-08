The Voice Kids 6 - Nathiei attendrit les coachs avec une reprise de Céline Dion (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Nathiei chante "L’amour existe encore" de Céline Dion.

À seulement 8 ans, Nathiei est déjà une petite star locale. Sur son île, Tahiti, le jeune garçon enchaîne les représentations et a un emploi du temps très chargé. Mais cela n’est pas un problème pour lui car il ADORE chanter. Être à Paris et chanter sur la scène de The Voice Kids dépasse tous ses rêves. Ce soir, Nathiei interprète un titre de sa chanteuse préférée, Céline Dion: “L’amour existe encore”. “Je pense que Céline Dion m’encourage dans ma tête : Allez Natihei !”.

22h d’avion et 4 coachs retournés

Il aura fallu quelques minutes aux coachs pour buzzer mais c’est finalement 4 fauteuils retournés pour Nathiei. Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori sont conquis par la prestation de ce tout jeune talent. “Tu as une voix que tu maîtrises à la perfection du haut de tes 8 ans. Tu m’as beaucoup touchée,” confie Amel. Patrick lui, réclame un “petit bout” de chanson tahitienne. “Tu as une justesse dans ta voix extraordinaire, techniquement et émotionnellement. C’est parfait,” commente Jenifer lui souhaitant au passage, la bienvenue dans The Voice Kids. Soprano et Patrick ont décidé d’aller chercher les proches de Nathiei dans la family room. “Ecoute ton coeur,” lui conseille Jenifer et c’est avec elle justement que son coeur lui dit d’aller. “Je te l’ai donné sur un plateau. Il m’a vu comme un devoir de math foireux !” Amel est déçue mais avec ses explications sur la “phonétique” et Whitney Houston, il se pourrait bien qu’elle ait perdue des points avec le jeune tahitien. Nathiei est le premier talent dans l’équipe de Jenifer.

