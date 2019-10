The Voice Kids 6 - Soan, grand gagnant : "Je dédie cette victoire à mon papa"

C’est Soan, talent d'Amel Bent qui a été désigné grand gagnant de cette saison 6 de “The Voice Kids” à l’issue d’une soirée riche en émotion diffusée ce vendredi 25 octobre 2019 sur TF1.

Après huit semaines d’aventure, après avoir passé avec succès les auditions à l’aveugle, les battles puis les demi-finales, ils étaient 8 jeunes talents encore en compétition à l’ouverture de cette grande soirée de finale. Ali et Soan dans l’équipe d’Amel Bent. Antonia et Manon dans l’équipe de Patrick Fiori. Talima et Philippe dans l’équipe de Soprano. Enfin, Lilou et Natihei dans l’équipe de Jenifer. Il s’agissait de la toute première soirée où seuls les téléspectateurs avaient leur mot à dire. Après la prestation des talents de chacune des équipes, le vote des téléspectateurs a d’abord désigné les quatre ultimes finalistes : Natihei, Philippe, Soan et Manon.

En plus de leur offrir une véritable chance de gagner cette saison de The Voice Kids, ce vote leur permettait de chanter un duo avec leur coach. Ainsi, Manon a chanté “Vivre ou survivre” de Daniel Balavoine avec Patrick Fiori. Philippe a interprété “Tu es mon autre” de Lara Fabian et Maurane avec Soprano. Soan a chanté “We are the world” de USA For Africa avec Amel Bent. Enfin, Natihei et Jenifer ont interprété ensemble le tube de Maître Gims, “Est-ce que tu m’aimes”.

Soan est le grand gagnant

A l’issue de ces prestations, les téléspectateurs ont été invité une nouvelle fois à voter pour leur talent préféré. C’est finalement Soan, talent d'Amel Bent, qui remporte cette saison 6 de The Voice Kids. "Je pense à toute ma famille. Je ne réalise pas encore mais merci à vous tous d'avoir voté pour moi," confie-t-il avec beaucoup d'émotion à Nikos Aliagas. "Je suis très émue, surtout pour Soan. Ils ont tous beaucoup de talents, il n'y en a pas un moins bon que l'autre mais je suis très fière que ce soit quelqu'un de mon équipe qui gagne," se réjouit Amel Bent.

Un chant traditionnel réunionnais racontant l'histoire de son île natale, accompagné musicalement de son papa. Soan avait choisi de commencer l'aventure The Voice Kids dans l'équipe de Soprano, son chanteur préféré. Malgré une prestation de haut niveau sur "Redemption Song" de Bob Marley en demi-finale, son coach lui avait préféré Talima... C'était sans compter le buzz coup de coeur d'Amel Bent qui lui offrait un ticket pour la finale. Ce soir, grâce à sa reprise de "SOS d'un terrien de détresse" de Daniel Balavoine, il a su séduire le coeur des téléspectateurs. Bravo Soan !

