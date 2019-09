The Voice Kids 6 - Nayana déclenche une guerre entre Jenifer et Amel Bent (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Nayana chante “Killing me softly” des Fugees.

Avec une maman thaïlandaise et un papa suisse, Nayana a grandi entre les 2 pays. A 11 ans, elle commence à chanter dans des restaurants en Thaïlande et se découvre une véritable passion. Aujourd’hui, elle alterne entre le chant et le dessin qu’elle pratique depuis toujours. Depuis 2 ans, la jeune fille est rentrée vivre en Suisse et se rend compte que la scène lui manque. The Voice Kids est donc une opportunité à ne pas manquer.

De nature souriante et pleine de vie, Nayana espère convaincre les coachs avec l’emblématique “Killing me softly” des Fugees. Jenifer et Amel Bent sont conquises dès le premier refrain. Patrick Fiori et Soprano préfèrent continuer de se régaler à l’aveugle. Mais le résultat reste le même : 4 fauteuils retournés et une standing ovation.

“Tu es une fusée. Tu mérites tellement d’être là,” commence Amel. Soprano s’est “régalé” et n’a pas peur de le dire. Patrick est “agréablement surpris”. “Je connais ta voix et laisse moi t’ouvrir mon coeur pour t’accompagner un peu plus loin”. Nayana avait une idée au départ et avait même dessiné le coach de son choix. Mais face aux arguments de chacun, elle a délaissé Amel pour Jenifer. Bienvenue dans The Voice Kids, Nayana !

The Voice Kids - Chaque vendredi à 21h05 sur TF1 et en Replay sur MYTF1