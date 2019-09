The Voice Kids 6 - Océane, “une grande diva soul” à seulement 15 ans (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 6 septembre sur TF1 : Océane chante "Natural Woman" d’Aretha Franklin.

Océane, 15 ans, déborde d’énergie. “Dans la vie, je suis pétillante. J’aime le rose, les paillettes, bouger et faire plein de choses à la fois”. C’est sur sa chaîne internet qu’elle commence à chanter où elle poste des reprises de ses chanteuses préférées: Rihanna, Beyoncé, Ariana Grande. Pour sa première vraie scène, elle espère séduire les coachs grâce à son interprétation de "Natural Woman" d’Aretha Franklin.



Les quatre coachs sont debout, le public est en délire ! Océane vient de leur offrir une prestation dingue digne des plus grandes stars. “Océane, Whaou. T’as une classe et un charme incroyable. Tu as tout de ces grandes divas soul. C’est dément,” commente Amel qui la supplie de rejoindre son équipe. “C’est moi, c’est mon ADN”. “Tu as le pouvoir de nous émouvoir jusqu’aux larmes,” ajoute Patrick. Soprano s’est pris “une claque”. “Tu as donné une leçon à toute la France”. “C’est une évidence que tu fasses de la musique et qu’un long chemin t'attend,” conclu Jenifer. Océane fait monter ses meilleures amies et sa maman pour leur demander conseil. Et c'est Amel Bent qui récolte le précieux sésame de coach ! "Merciiii ! T’es divine, tu déchires !" Bienvenue dans The Voice Kids, Océane !

