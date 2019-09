The Voice Kids 6 - Philippe et ses 5 octaves surprennent les coachs (REPLAY)

Au programme de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 6 septembre sur TF1 : Philippe chante "Le Fantôme de l’Opéra".

Philippe est un jeune canadien de 15 ans à la voix étonnante. Après une participation jusqu’aux Battles à la Voix Junior au Québec, le jeune garçon vient tenter sa chance en France et espère aller le plus loin possible dans l’aventure. Ce soir, il choisit d’interpréter une chanson de la célèbre comédie musicale "le Fantôme de l ’Opéra" et compte bien surprendre les coachs avec sa voix de 5 octaves.



Durant toute sa prestation, les coachs s’interrogent. Soprano pense qu’un talent pareil ne viendra pas dans son équipe. Amel et Patrick se retournent à la dernière note mais ils ne pouvaient passer à côté de ce talent. “Tu peux aller plus loin avec moins de démonstration. J’aimerais t’avoir dans mon équipe,” tente de défendre Patrick. Ces mots ont fini de convaincre le jeune Philippe qui décide de continuer l’aventure avec lui. Bienvenue dans The Voice Kids, Philippe.

