The Voice Kids 6 - Roger n’est pas un “Soulman” comme les autres (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Roger chante "Soulman" de Ben L’Oncle Soul.

Roger est un adolescent rempli de joie et de bonne humeur. D’abord passionné de danse Hip-Hop qu’il pratique régulièrement, c’est en voulant suivre les pas de son grand frère qu’il commence le chant. En participant à The Voice Kids, Roger veut s’amuser sur scène et espère séduire sa coach préférée: Amel Bent avec un titre de Ben L’Oncle Soul.

“Soulman” (Ben L’Oncle Soul)

“J’ai senti un peu de fragilité sur la fin,” Patrick Fiori ne s’est pas retourné mais Roger intègre bel et bien l’aventure The Voice Kids grâce à Jenifer et Soprano. “Tu respires le bonheur et ça se sent,” se réjouit Amel. Charmée par ses mots, il choisit de rejoindre l’équipe de Jenifer. “Mon soulman,” explose de joie la coach. Décidément, Jenifer fait des ravages ce soir. Elle esquive les block et recrute son quatrième talent de la soirée. Mais jusqu’où ira-t-elle ? Quoi qu’il en soit, souhaitons la bienvenue à Roger !

